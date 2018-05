Hugo Boss : en repli après un 1er trimestre sans surprise

02/05/2018 | 10:57

Hugo Boss recule de 1,6% à Francfort, après l'annonce par le groupe de prêt-à-porter d'un chiffre d'affaires de 650 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2018, stable en données publiées et en hausse de 5% hors effets de changes.



Aidé par une baisse de ses dépenses opérationnelles, le profit opérationnel a augmenté de 8% à 70 millions. Hugo Boss maintient ses objectifs annuels d'une hausse du CA hors effets de changes 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre' cette année.



'A ce stade, nous ne voyons qu'un potentiel de hausse limité pour nos prévisions 2018-2019, dans la mesure où cette publication se montre en ligne avec les attentes et où les perspectives sont inchangées', réagit un analyste parisien.



