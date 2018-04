Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe hôtelier américain Hyatt Hotels Corporation a annoncé son projet de complexe double enseigne « Hyatt Place » et « Hyatt House ». Développés par Kaufman & Broad, les hôtels, dont l’ouverture est prévue pour le second semestre 2020, seront situés au sein du parc d'affaires international Paris Nord 2, près de l’aéroport Paris-Roissy Charles de Gaulle. Une filiale de Cycas Hospitality, un opérateur de séjours hôteliers longue durée, a signé un contrat de franchise avec le groupe Hyatt.Avec un total de 430 chambres, les hôtels Hyatt Place (309 chambres) et Hyatt House (121 chambres) partageront notamment des espaces de conférence, un bar ou encore un restaurant.