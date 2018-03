Hybrigenics : Activité antivirale

Paris, le 26 mars 2018 - Hybrigenics (ALHYG), société biopharmaceutique cotée à Paris sur le marché Euronext Growth d'Euronext, éligible au PEA-PME, et focalisée dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments contre le cancer, annonce aujourd'hui la publication par des chercheurs allemands de résultats sur l'activité antivirale contre des adénovirus humains d'un inhibiteur à large spectre des protéases spécifiques de l'ubiquitine (USPs, pour « Ubiquitin-Specific Proteases ») découvert et breveté par Hybrigenics.

Les adénovirus sont responsables chez l'Homme d'infections oculaires, respiratoires ou gastrointestinales en général bénignes. Cependant, chez des patients à l'immunité compromise, comme ceux ayant reçu une greffe de moelle osseuse, certaines infections par des adénovirus peuvent évoluer vers des formes sévères, voire fatales. De plus, certaines souches d'adénovirus sont particulièrement contagieuses ou pathogènes, provoquant respectivement des épidémies de kérato-conjonctivites, ou des pneumonies.

Une équipe de chercheurs des Instituts de Virologie de Hambourg et de Hannovre ont testé l'HBX 47,939, inhibiteur d'USPs à large spectre d'Hybrigenics, sur des cultures de cellules infectées in vitro par neuf souches de laboratoire ou quatre souches isolées chez des malades contaminés (Kosulin et al., 2018, Antiviral Therapy, doi:10.3851/IMP3230). L'HBX 47,939 a inhibé la réplication du virus dans les cellules infectées et réduit la production de nouveaux virions dans le milieu de culture sur 11 souches parmi les 13 testées. Les auteurs en ont conclu que : « ces résultats présentent l'HBX 47,939 comme un produit antiviral prometteur à large spectre contre les adénovirus, ouvrant de nouvelles opportunités pour prévenir les formes sévères d'infections adénovirales et pour améliorer leur traitement. »

« Au-delà de l'oncologie, ces observations sur les propriétés antivirales de l'un de nos inhibiteurs de protéases spécifiques de l'ubiquitine représentent un atout supplémentaire potentiel pour notre programme de découverte de candidats-médicaments » conclut Rémi Delansorne, Directeur général d'Hybrigenics.

Hybrigenics (www.hybrigenics.com) est une société biopharmaceutique coté (ALHYG) à Paris sur le marché Euronext Growth d'Euronext, éligible au PEA-PME, qui focalise ses programmes internes de R&D sur des cibles et des thérapeutiques innovantes contre les maladies prolifératives.

Le programme de développement d'Hybrigenics repose sur l'inécalcitol, un agoniste des récepteurs de la vitamine D actif par voie orale. L'inécalcitol a été testé chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique, indication thérapeutique pour laquelle il a reçu le statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Deux études cliniques de Phase II de l'inécalcitol sont actuellement en cours dans la leucémie myéloïde chronique et dans la leucémie myéloïde aiguë. L'inécalcitol a déjà démontré son excellente tolérance et une forte présomption d'efficacité par voie orale dans le traitement de première ligne du cancer de la prostate hormono-réfractaire métastatique, en association avec le Taxotère®, chimiothérapie intraveineuse de référence dans cette indication.

Le programme de recherche d'Hybrigenics explore le rôle des enzymes appelées Ubiquitin-Specific Proteases (USP) dans l'équilibre entre dégradation et recyclage de protéines appelées onco-protéines en raison de leur implication dans différents cancers, et l'intérêt d'inhibiteurs d'USP comme candidat médicament anti-cancéreux. Hybrigenics et Servier ont collaboré sur une USP particulière en oncologie. Dans ce programme de R&D, deux étapes ont été franchies et des jalons supplémentaires sont susceptibles d'être atteints jusqu'à l'enregistrement potentiel d'un médicament.

Hybrigenics Pharma Inc, basée à Cambridge, Massachusetts, USA, est la filiale américaine d'Hybrigenics.

