Hyundai Mobis renonce à un projet de scission sous la pression d'Elliott

Données financières ( KRW) CA 2018 36 598 Mrd EBIT 2018 2 338 Mrd Résultat net 2018 2 458 Mrd Trésorerie 2018 6 963 Mrd Rendement 2018 1,72% PER 2018 9,31 PER 2019 8,00 VE / CA 2018 0,44x VE / CA 2019 0,39x Capitalisation 23 239 Mrd Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 32 Objectif de cours Moyen 301 296 KRW Ecart / Objectif Moyen 26% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Mong-Koo Chung Chairman & Co-Chief Executive Officer Young-Deuk Lim President, Co-Chief Executive Officer & Director Yong-Bin Han Director & Head-Finance Eui-Sun Chung Director & Head-Information Technology Byeong-Joo Lee Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) HYUNDAI MOBIS CO., LTD. 21 544 CONTINENTAL -0.47% 53 311 DENSO CORP -15.24% 41 745 APTIV 14.75% 26 008 MAGNA INTERNATIONAL INC. 19.64% 23 644 VALEO -6.28% 16 464