I.CERAM : se lance dans l'impression 3D médicale

15/03/2018 | 12:59

I.CERAM a rapporté hier après Bourse avoir acquis une participation de 49% dans ADDIDREAM, start-up limougeaude spécialisée dans l'impression 3D d'ancillaires et d'implants médicaux qui a été créée par Clément Muhle et William Allaine, 2 ingénieurs matériaux issus de l'ENSIL-ENSCI (Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges - Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle).



ADDIDREAM a été lancée en décembre dernier et dispose actuellement de 2 imprimantes 3D qui permettent d'imprimer des pièces en métal et en plastique. L'ambition des fondateurs est d'industrialiser le procédé de fabrication additive.



La société va produire des instruments chirurgicaux innovants optimisés en poids et en encombrement à destination de l'ensemble des les acteurs de la santé.



Ses 2 premiers objectifs sont d'une part, la mise en production du parc machines, et d'autre part l'obtention de la certification ISO 13 485 au cours de l'année 2018.





