I Ceram : CA exercice 2017

Communiqué de presse

Limoges, 31 janvier 2018

Chiffre d'affaires 2017

Marquage CE imminent

Poursuite des projets R&D

En milliers d'€

2017

2016

Variation en %

Chiffre d'Affaires

1 612

1 525

+ 6 %

* Chiffres non audités

I.CERAM, spécialisée dans les implants innovants en céramique biocompatibles, enregistre sur 2017 un chiffre d'affaires de 1 612 K€ issus de ses produits historiques, en croissance de + 6% par rapport à l'exercice 2016. Au cours de l'exercice, le Groupe a poursuivi ses recherches en matière d'implant relarguant et réalisé la 1ère implantation d'un implant chargé en antibiotiques (gentamicine) en remplacement d'une partie d'un fémur infecté.

Cette innovation permet de valider la capacité du Groupe à usiner des pièces de différentes formes et confirme le caractère thérapeutique des implants I.CERAM. La structure poreuse des implants Ceramil® permet de diffuser localement des antibiotiques et d'en prolonger l'effet pendant les 4 jours suivants l'opération.

La forte valeur ajoutée de ces implants conforte I.CERAM dans sa volonté de se focaliser sur le renforcement et le déploiement de sa gamme d'implants en céramique poreuse. Les ventes d'implants Ceramil® ont d'ailleurs progressé de 10% sur 2017. Véritable relais de croissance, ces implants devraient représenter à terme une part très significative du chiffre d'affaires d'I.CERAM.

2018 : marquage CE et commercialisation du sternum

a reçu la confirmation de l'audit de son dossier de marquage CE d'ici la fin du 1er trimestre 2018 suite au retard pris par l'ensemble des organismes notifiés en Europe. Il est à noter que le dossier avait été envoyé à l'organisme notifié dès juin 2016. Les équipes d'I.CERAM sont d'ores et déjà en ordre de marche pour la commercialisation du sternum non chargé dont le marquage CE devrait être obtenu au cours de ce 1er trimestre.

I.CERAM pourra s'appuyer sur son réseau de distribution historique en France et à l'international (Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, et République Tchèque) qu'il vient de renforcer avec une prise de participation dans une société basée en Afrique du sud.

A la suite du succès des 10 implantations de sternums et dès validation du marquage CE, la société est confiante sur le développement de ce produit qui devrait contribuer significativement à la croissance de l'activité dès 2018.

Nouveaux projets R&D

Les équipes de recherche du Groupe travaillent activement sur de nouveaux projets de R&D mettant l'innovation au cœur des développements tant in vivo, avec de nouvelles implantations, qu'in vitro avec la modification des caractéristiques de surface de la céramique. Ainsi, les objectifs de développement sont clairement établis pour l'exercice en cours :

- Mise au point d'une protection longue durée des implants céramiques contre les bactéries.

- Mise au point de deux nouveaux implants en céramique poreuse.

- Implantation d'une nouvelle pièce dans une indication chirurgicale différente de celles déjà posées.

Au cours de l'exercice, I.CERAM va opérer des déploiements stratégiques lui permettant de confirmer sa position d'acteur incontournable dans le traitement des infections osseuses.

Prochaine communication :

Résultats annuels 2017: le 22 mars 2018

Toutes les informations surwww.iceram.frI.CERAM est éligible aux dispositifs PEA et PEA - PME

A propos d'I.CERAM :

Créée en 2005 à Limoges, la société I.CERAM conçoit, fabrique et commercialise des implants orthopédiques innovants (10 brevets internationaux) et des implants en céramique offrant une biocompatibilité unique. S'appuyant sur son savoir-faire et une expérience de plus de 30 ans de ses dirigeants, la société a décidé d'accélérer fortement son développement sur les biocéramiques. I.CERAM est labellisée « entreprise innovante », certifiée ISO 13485 et bénéficie du marquage CE. Fort de 46 salariés et d'un outil de production à la pointe de la technologie, I.CERAM bénéficie d'un très fort potentiel de développement. La société s'est introduite sur Euronext Growth Paris le 19 décembre 2014. ISIN : FR0011511971 - ALICR

Contacts :

Relations investisseurs

Christophe Durivault Tél : +33 (0)5 55 69 12 12finances@iceram.fr

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68skennis@aelium.fr