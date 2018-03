I:mloct : Octopus Robots, 1ère AgTech cotée à la Bourse de Paris Inscription par admission technique sur Euronext AccessTM le 14 mars 2018

Les atouts d'Octopus Robots



Une AgTech centrée sur la sécurité sanitaire, un marché mondial en forte progression Une technologie de rupture avec un robot flexible, autonome et intelligent, doté d'un système breveté de nébulisation permettant un assainissement ciblé et mobile

Une entreprise gérée par des experts de l'innovation agricole et sanitaire

Une réponse solide pour lutter contre l'essor, via l'aviculture, de l'antibio-résistance, enjeu sanitaire mondial

L'aviculture (élevages de poulets), un premier marché gigantesque : 80 principaux groupes agroalimentaires mondiaux = 350 000 bâtiments d'élevage

Des intentions de commandes avec de grands acteurs de l'aviculture en France et à l'international En route vers la croissance Un chiffre d'affaires 2018 prévisionnel de 5,3 M€

1 brevet déposé (atomisation) et 2 brevets en cours de dépôts

Lauréat du prix INNOV'SPACE 2016

Lauréat du prix d'innovation de AGROFARM MOSCOU 2018

Des partenariats avec de grands groupes industriels français

Un projet ayant déjà suscité un fort appétit des investisseurs