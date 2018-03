A l'occasion d'Agrofarm, salon international de l'élevage qui se tenait à Moscou du 6 au 8 février dernier, Octopus Robots s'est vu décerner le prix de l'innovation et devient ainsi la première société française à recevoir ce prix depuis la création du salon.

Un trophée qui récompense 3 années de R&D

Octopus Robots, AgTech(1) pionnière dans l'univers de la biosécurité, présentait au prestigieux salon Agrofarm sa dernière génération de robot sanitaire, l'Octopus Poultry Safe, solution pour l'assainissement des grands bâtiments d'élevage avicole.

La startup a ainsi accueilli sur son stand plus de 600 visiteurs dont de nombreux décideurs avicoles, confirmant ainsi le fort intérêt pour les Agtech et la robotique appliquée à l'élevage.

Le Trophée qui récompense Octopus Robots parmi 12 candidats en lice, distingue le robot Poultry Safe dans la catégorie prix de l'innovation pour sa large contribution au développement scientifique.

Nataliya Fonteneau, Responsable des ventes Russie-CEI d'Octopus Robots a reçu le trophée des mains de Mr. Alexandre Nikolaïevitch Tkatche, Ministre de l'Agriculture de Russie.

Agrofarm, un lieu de rencontre stratégique des décideurs du monde avicole

Agrofarm est un salon international majeur réunissant chaque année tous les décideurs de l'élevage de Fédération de Russie et des pays de la CEI dont les plus grands intégrateurs avicoles qui gèrent l'ensemble de la filière de l'élevage. Sur 16.500 m2 de surface d'exposition, le salon comptait en 2017, près de 400 exposants et plus de 12 000 visiteurs.

La décision du gouvernement russe de développer et moderniser les exploitations agricoles et avicoles du pays offre à Octopus Robots des opportunités de marché prometteuses à l'international, notamment dans les principaux pays producteurs de volailles de la CEI mais également des pays satellites telles que la Lettonie, la Pologne, et la Hongrie qui occupent une place de plus en plus importante sur le marché de la production avicole.

(1) AgTech : société spécialisée dans la haute technologie de pointe au service de l'agriculture et de l'agroalimentaire

A Propos d'Octopus Robots – www.octopusrobots.com

AgTech française, Octopus Robots est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de robots mobiles, polyvalents et autonomes dotés d'intelligence artificielle propriétaire.

Ces robots sont équipés d'un dispositif breveté de décontamination de locaux grands volumes (bâtiments d'élevage, agro-industries, établissements recevant du public, aéroports,…).

Cette solution permet de lutter efficacement contre les bactéries multi-résistantes, les pandémies et le bioterrorisme. De multiples capteurs embarqués garantissent une traçabilité totale des données.

