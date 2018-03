Iberdrola : en hausse après une note d'analyste positive

26/03/2018 | 15:10

L'action Iberdrola a signé l'une des plus fortes hausses de l'IBEX 35 lundi matin, prenant 1% à 5,8 euros et surperformant l'indice madrilène, soutenue par des commentaires positifs.



Dans une note publiée ce matin, Morgan Stanley confirme sa recommandation 'surpondérer' sur le titre avec un objectif de cours de 8,2 euros, estimant que le spécialiste de l'énergie possède un 'plan à long terme pertinent', qui pourrait surprendre les investisseurs.



Le rebond des volumes dans l'hydraulique en Espagne et les nouveaux projets aux Etats-Unis pourraient être des catalyseurs positifs à court terme, ajoute Morgan Stanley.



