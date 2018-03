ICADE : annonce un partenariat avec REI Habitat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Icade Promotion et REI Habitat ont signé un partenariat de co-promotion portant sur plusieurs opérations de construction bois pour les années à venir, en Ile-de-France et dans les grandes métropoles régionales.Les deux sociétés ont pour ambition d'accélérer la construction bois en France et réaliser dans les prochaines années 200 000 mètres carrés de constructions mixtes sur l'ensemble du territoire, de mutualiser leurs compétences et de piloter un programme de recherche & développement sur la construction bois de demain.Elles comptent par ailleurs explorer des usages innovants en lien avec l'écologie : agriculture urbaine, économie sociale et solidaire, objectif zéro déchet, réduction des dépenses énergétiques…Icade Promotion et REI Habitat veulent enfin nouer un partenariat exclusif auprès d'acteurs de la filière forêt-bois construction française (charpentiers, scieries, exploitations forestières), dans une logique de circuits courts et de traçabilité.