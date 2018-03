Icade : Acquisition de 14 ehpad par icade santé (189 m) - Cession par icade promotion d’un immeuble de bureaux en VEFA (18 000 m² pour 95 m)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 29 mars 2018

 ACQUISITION DE 14 EHPAD PAR ICADE SANTÉ (189 M€)

 CESSION PAR ICADE PROMOTION D'UN IMMEUBLE DE BUREAUX EN VEFA (18 000 M² POUR 95 M€)

Icade Santé : acquisition d'un portefeuille de 14 EHPAD pour 189 millions d'euros

Icade Santé réalise son premier investissement dans le secteur des Etablissements d' Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) avec l'acquisition de 14 établissements de santé, d'une valeur de 189 millions d'euros, auprès du Réseau Residalya, filiale du groupe Ackermans & van Haaren. Residalya est également l'exploitant de ces EHPAD.

Résidalya estle dixième opérateur privé commercial d'EHPAD en France, avec 34 établissements et plusde 2 650 lits, il restera locataire et exploitant des 14 sites dans le cadre de nouveaux baux fermes de douze ans, il constitue un partenaire de long terme pour Icade.

Les immeubles, neufs ou récents, offrent un total de près de 1 300 lits et places et sont situés en Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes Côte d'Azur.

La signature définitive de la transaction devrait intervenir courant juillet 2018 après la levée des conditions suspensives.

Icade Santé entame ainsi sa stratégie de diversification dans le secteur du long séjour et conforte sa place de leader en immobilierde santé avec,après cette acquisition,un portefeuille de 114actifs pour une valeur de plus de 4,2 milliards d'euros (HD) et un revenu locatif annualisé de plus de 234 millions d'euros 1.

Icade Promotion : cession en VEFA d'un immeuble de bureaux de 18 000 m² à Villejuif pour 95 millions d'euros

Icade annonce la signature le 29 mars avec la SCPI Elysées Pierre gérée par HSBC REIM, de la Vente en Etat Futur d'Achèvement d'un immeuble de bureaux de 18 000 m² situé à Villejuif (Val-de-Marne), pour un montant de 95 millions d'euros (HD).

Après avoir sécurisé en février 2017 le bail de son opération dans le Tertiaire (Bail en Etat Futur d'Achèvement de 9 ans fermes avec Orange), Icade Promotion réalise ainsi la cession de cet immeublequi sera livré au 4ème trimestre 2019.

Architectes Lehoux Phily Samaha et Lahyani Selarl

1 Sur la base des données au 31 décembre 2017 (données à 100%)

La conception du bâtiment a suivi une démarche environnementalegarantissant le respectdu milieu naturel et la maîtrise des consommations d'énergie. Le bâtiment vise les meilleurs labels et certifications (Effinergie+, NF Bâtiments Tertiaires - Démarches HQE 2015 avec Passeport « Excellent » et BREEAM International New Construction 2016, niveau « Excellent »).

Icade a été conseillé dans cette transaction par Colliers International ainsi que par l'étude Thibierge et l'acquéreur par l'étude Allez et Associé s.

