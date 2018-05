Icade : BALO - Avis de suspension des stock-options d'Icade

18 mai 2018

18 mai 2018

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

Bulletin n°60

ICADE

Société anonyme au capital de 112.966.652,03 euros

Siège social : 27, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux 582 074 944 R.C.S Nanterre

(la « Société »)

Avis aux titulaires d'options de souscription (Suspension temporaire de la faculté d'exercice des options)

Conformément aux dispositions des articles L. 225-149-1 et R. 225-133 du Code de commerce et dans le cadre de la réalisation de l'opération de fusion de la Société avec ANF Immobilier, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de EUR 19.009.271 dont le siège social est situé 27, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux, identifiée sous le numéro 568 801 377 RCS Nanterre (« ANF Immobilier »), les titulaires d'options de souscription d'actions de la Société attribuées le 3 mars 2011 au titre du plan 1-2011 (les « Options de Souscription ») sont informés de la décision du Conseil d'administration de la Société de suspendre les droits d'exercice attachés aux Options de Souscription.

Cette suspension prendra effet à compter du 25 mai 2018 inclus et jusqu'au 30 juin 2018 inclus.

Les droits des bénéficiaires d'Options de Souscription n'ayant pas exercé leurs options avant le 25 mai 2018 seront préservés conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux dispositions du projet commun de fusion signé entre la Société et ANF Immobilier.