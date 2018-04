Icade : Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 25 avril 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Issy-les-Moulineaux, le 25 avril 2018

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 AVRIL 2018

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Icade, réunie le 25 avril 2018, sous la présidence de Monsieur André Martinez a approuvé la totalité des résolutions agréées par le Conseil d'Administration, en ce compris la résolution inscrite par le Comité d'Entreprise UES Icade, relative à l'autorisation à donner au Conseil d'Administration d'attribuer à titre exceptionnel et gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié.

Les projets de résolutions inscrites par le Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica, ont été rejetés.

Le résultat des votes par résolution est disponible ci-dessous.

Dividende

L'Assemblée Générale a décidé de verser au titre de l'exercice 2017 un dividende 4,30 euros par action en numéraire, qui sera détaché le 2 mai 2018 et mis en paiement le 4 mai 2018.

Ceci représente une hausse du dividende de 7,5% par rapport à l'exercice précédent.

Composition du Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale a ratifié la nomination provisoire des administrateurs suivants :

- Madame Carole Abbey, en remplacement de Madame Marianne Laurent, démissionnaire en mars 2018. En conséquence, Madame Carole Abbey exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

- Madame Sophie Quatrehomme, en remplacement de Monsieur Franck Silvent, démissionnaire en juillet 2017. En conséquence, Madame Sophie Quatrehomme exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2018 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

- Monsieur Jean-Marc Morin, en remplacement de Madame Cécile Daubignard, démissionnaire en juillet 2017. En conséquence, Monsieur Jean-Marc Morin exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale a également renouvelé pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021, les mandats d'administrateur de Madame Nathalie Tessier et de Madame Sophie Quatrehomme.

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration d'Icade est composé de 13 membres tel qu'indiqué ci-dessous :

NB : M. Jean-Paul Faugère, Président du Conseil d'Administration de CNP Assurances (la société CNP Assurances est une société du Groupe Caisse des dépôts).

Résultats des votes

Assemblée Générale

OrdinaireAssemblée Générale Extraordinaire

Nombre d'actions disposant du droit de vote

73.904.542

73.904.542

Nombre d'actionnaires présents, représentés, ayant donné pouvoirs au Président ou ayant voté par correspondance

1149

1148

Nombre d'actions présentes, représentées, ayant donné pouvoirs au Président ou ayant voté par correspondance

63.143.263

63.143.262

Nombre de voix présentes, représentées, ayant donné Pouvoirs au Président ou ayant voté par correspondance

63.143.263

63.143.262

Quorum

85,43%

85,43%

Des écarts dans les totaux peuvent exister du fait des arrondis.

Calendrier financier

27 avril 2018 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018

Avant la fin du 1er semestre 2018 : journée investisseurs (présentation du plan stratégique 2019/2023)

23 juillet 2018 : Résultats du 1er semestre 2018 19 octobre 2018 : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2018

