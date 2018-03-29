Icade : Santé réalise son premier investissement dans le secteur des EHPAD

29 mars (Reuters) - Icade annonce jeudi :
* ICADE SANTÉ RÉALISE SON PREMIER INVESTISSEMENT DANS LE
SECTEUR
DES ETABLISSEMENTS DHÉBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES
DÉPENDANTES (EHPAD) AVEC LACQUISITION DE 14 ÉTABLISSEMENTS DE
SANTÉ, DUNE VALEUR DE 189 MILLIONS DEUROS, AUPRÈS DU RÉSEAU
RESIDALYA, FILIALE DU GROUPE ACKERMANS & VAN HAAREN.
* RÉSIDALYA RESTERA LOCATAIRE ET EXPLOITANT DES 14 SITES
* LES IMMEUBLES, NEUFS OU RÉCENTS, OFFRENT UN TOTAL DE PRÈS
DE
1.300 LITS ET PLACES ET SONT SITUÉS EN NOUVELLEAQUITAINE,
HAUTS-DE-FRANCE, AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET PROVENCE-ALPES CÔTE
DAZUR.
* ICADE ANNONCE PARALLÈLEMENT LA SIGNATURE LE 29 MARS AVEC
LA SCPI
ELYSÉES PIERRE GÉRÉE PAR HSBC REIM, DE LA VENTE EN ETAT FUTUR
DACHÈVEMENT DUN IMMEUBLE DE BUREAUX DE 18.000 M² SITUÉ À
VILLEJUIF (VAL-DE-MARNE), POUR UN MONTANT DE 95 MILLIONS DEUROS
(HD).
* Le communiqué : https://bit.ly/2GkC3NW
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(Rédaction de Paris)