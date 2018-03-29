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Icade : Santé réalise son premier investissement dans le secteur des EHPAD

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29/03/2018 | 19:41

29 mars (Reuters) - Icade annonce jeudi :

* ICADE SANTÉ RÉALISE SON PREMIER INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR DES ETABLISSEMENTS DHÉBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES (EHPAD) AVEC LACQUISITION DE 14 ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ, DUNE VALEUR DE 189 MILLIONS DEUROS, AUPRÈS DU RÉSEAU RESIDALYA, FILIALE DU GROUPE ACKERMANS & VAN HAAREN.

* RÉSIDALYA RESTERA LOCATAIRE ET EXPLOITANT DES 14 SITES

* LES IMMEUBLES, NEUFS OU RÉCENTS, OFFRENT UN TOTAL DE PRÈS DE 1.300 LITS ET PLACES ET SONT SITUÉS EN NOUVELLEAQUITAINE, HAUTS-DE-FRANCE, AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET PROVENCE-ALPES CÔTE DAZUR.

* ICADE ANNONCE PARALLÈLEMENT LA SIGNATURE LE 29 MARS AVEC LA SCPI ELYSÉES PIERRE GÉRÉE PAR HSBC REIM, DE LA VENTE EN ETAT FUTUR DACHÈVEMENT DUN IMMEUBLE DE BUREAUX DE 18.000 M² SITUÉ À VILLEJUIF (VAL-DE-MARNE), POUR UN MONTANT DE 95 MILLIONS DEUROS (HD).

* Le communiqué : https://bit.ly/2GkC3NW Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ACKERMANS & VAN HAAREN 1.14%142.2 Cours en différé.-3.41%
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VE / CA 2019 6,02x
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