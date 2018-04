Icade : livre l'immeuble de bureaux Le Millénaire 1 à Paris 19ème et la nouvelle polyclinique de Reims-Bezannes (51)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 16 avril 2018

ICADE LIVRE L'IMMEUBLE DE BUREAUX LE MILLENAIRE 1 A PARIS 19EME ET LA NOUVELLE POLYCLINIQUE DE REIMS-BEZANNES (51)

Icade vient de livrer deux opérations majeures :

-

L'immeuble le Millénaire 1, 22.000 m² de bureau situé à Paris 19ème au sein du Parc Millénaire.

Icade a livré début avril à BNP Paribas le "Millénaire 1". Le chantier de rénovation a duré près de 8 mois. Conformément aux accords, le bail a pris effet à la date de réception de l'immeuble. BNP Paribas y installera des collaborateurs en octobre prochain.

Cette nouvelle installation témoigne de l'attractivité des Parcs du nord-est parisien pour des entreprises de premier ordre à l'instar de Véolia, Oddo, Chanel, Radiall et de grandes administrations telles que le Ministère de la Justice et la Direccte.

Le prochain projet d'Icade sur ce site, l'immeuble Pulse, est en cours de travaux sur le Parc des Portes de Paris, au pied du métro "Front Populaire" sur la ligne 12 : cet immeuble de 28 000 m² de bureaux, qui sera doté des meilleures certifications et labellisations, sera livré début 2019.

-

La nouvelle Polyclinique de Reims-Bezannes, d'une capacité de 396 lits et les bâtiments de consultations (surface de 42 000 m²).

A la suite de l'acquisition le 21 décembre 2015, auprès de Reims Métropole, d'un terrain d'une surface de 6,2 ha situé à Bezannes au sud-ouest de Reims (51), et de la signature d'un BEFA de 12 ans fermesconclu avec Courlancy Santé, Icade Santé a livré le 22 mars dernier un établissement MCO de 30 000 m² an cours de certification HQE®. Le bail a pris effet au 1er avril 2018.

Deux autres bâtiments d'une surface de 12 000 m², destinés à accueillir des cabinets de consultations, un service de radiologie, un plateau de biologie et de médecine nucléaire, et réalisés pour le compte des médecins exerçant sur le site, par Icade Promotion dans le cadre d'un Contrat de Promotion Immobilière, ont été livrés le même jour.

L'équipe de concepteurs réunissant l'Architecte Urbaniste Jean-Michel Jacquet et le bureau d'études ARTELIA Branche Bâtiment Santé avait remporté le concours lancé par Courlancy Santé pour la conception de ce nouveau pôle de santé.

