Icade : livre un immeuble dans le XIXe arrondissement de Paris

16/04/2018 | 12:01

Icade a annoncé ce lundi matin la livraison début avril à BNP Paribas de l'immeuble ' Le Millénaire 1 ', situé dans le XIXème arrondissement de Paris.



Le chantier de rénovation a duré près de 8 mois et conformément aux accords, le bail a pris effet à la date de réception de l'immeuble. BNP Paribas y installera des collaborateurs en octobre prochain.



' Cette nouvelle installation témoigne de l'attractivité des Parcs du nord-est parisien pour des entreprises de premier ordre à l'instar de Veolia, Oddo, Chanel, Radiall et de grandes administrations telles que le Ministère de la Justice et la Direccte ', a commenté Icade, dont le prochain projet sur ce site, à savoir l'immeuble Pulse, est en cours de travaux.



A la suite de l'acquisition le 21 décembre 2015 auprès de Reims Métropole d'un terrain d'une surface de 6,2 hectares situé à Bezannes, au sud-ouest de Reims (Marne), et de la signature d'un BEFA de 12 ans fermes conclu avec Courlancy Santé, Icade Santé a en outre livré le 22 mars dernier un établissement MCO de 30.000 mètres carrés en cours de certification ' HQE '.



Le bail a pris effet au 1er avril 2018.





