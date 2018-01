ID LOGISTICS : Berenberg relève son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a maintenu sa recommandation Acheter et relevé de 165 à 174 euros son objectif de cours sur ID Logistics. Le bureau d'études estime que la récente baisse du cours offre un bon point d'entrée sur la valeur alors que la visibilité s'améliore sur les perspectives de la société. Berenberg prévoit une reprise de la croissance des marges d'ID Logistics à partir du second semestre 2018 grâce aux renégociations entreprises par le groupe qui a fait de l'amélioration de sa rentabilité sa priorité.L'analyste souligne la capacité du groupe a gagner de nouveaux clients et ainsi à gagner en notoriété dans des domaines comme le e-commerce par exemple.