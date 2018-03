ID LOGISTICS : Berenberg relève son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a relevé de 174 à 178 euros son objectif de cours sur ID Logistics tout en maintenant sa recommandation Conserver sur la valeur, après les solides résultats annuels dévoilés avant-hier par le groupe. Le bureau d'études souligne plusieurs atouts du dossier : un retour sur investissement solide sur les dernières années, une exposition limitée aux secteurs les plus cycliques et une bonne visibilité sur ses résultats compte tenu du taux de renouvellement de 95 ans et de la durée longue (3-6 ans) de ses contrats.Berenberg s'attend à ce qu'ID Logistics reste sur un rythme de croissance organique annuelle de 5 à 6% et continue à améliorer sa rentabilité.