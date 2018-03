ID LOGISTICS : a vu sa rentabilité progresser en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ID Logistics a enregistré une croissance de 3,8% de son bénéfice net part du groupe en 2017, à 16,1 millions d’euros. Il intègre notamment des charges non courantes de 5,6 millions d’euros, liées aux coûts de restructuration de Logiters. Le résultat opérationnel courant a connu en 2017 une forte amélioration pour s’établir à 36,7 millions d’euros, en hausse de 32% par rapport à 2016. Ainsi, la marge opérationnelle courante d’ID Logistics a progressé de 20 points de base à 2,8% en 2017."L'amélioration a été particulièrement marquée sur le second semestre, avec un doublement du résultat opérationnel courant par rapport à 2016. Cette évolution est principalement liée à la montée en productivité en 2017 des nombreux dossiers démarrés sur 2016, conformément au business model de la logistique contractuelle", commente ID Logistics.Enfin, le chiffre d'affaires 2017 d'ID Logistics est ressorti à 1,329 milliard d'euros, en hausse de 24,2% et de 8,4% à données comparables (périmètre et changes constants)."Le business model d'ID Logistics, confirmé sur l'exercice 2017, conforte l'objectif d'amélioration des résultats et de réduction de l'endettement en 2018. Accompagnant ses clients, notamment dans leur développement international, le Groupe poursuit sa croissance à un rythme supérieur à celui du marché. Par ailleurs, ID Logistics est attentif aux opportunités de croissance externe, notamment en Europe du Nord, afin de pouvoir offrir une couverture géographique la plus globale possible", indique ID Logistics en guise de perspectives.