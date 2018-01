ID LOGISTICS : confirme son bon début d'année en Bourse, Berenberg en soutien

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ID Logistics (+1,01% à 139,40 euros) est bien parti pour enchainer sa cinquième séance de hausse consécutive - quasiment un carton plein depuis le début de l'année - après la publication d'une note favorable de Berenberg. Le bureau d'études allemand a maintenu sa recommandation d'Achat sur la valeur tout en relevant son objectif de cours de 165 à 174 euros. Berenberg estime que la récente baisse du titre, qui a sousperformé de 25% les mid-caps françaises sur un an glissant, offre un point d'entrée attractif alors que la visibilité s'améliore sur les perspectives du groupe.Ainsi, Berenberg salue la priorité désormais donnée par ID Logistics à l'amélioration de sa rentabilité. En 2016 puis début 2017, le groupe a en effet vu sa marge reculer en raison des coûts liés aux gains de nouveaux contrats. Ces derniers ont certes soutenu le chiffre d'affaires de la société de logistique mais chaque ouverture de nouveau projet s'accompagnait de mesures de formation, de recrutements... qui généraient des coûts.Berenberg souligne aussi le fait que nombre de ces contrats ont été signés avec des nouveaux clients, ce qui a nécessité un temps d'adaptation et de mise en place des processus plus longs que pour un renouvellement ou une prolongation d'un client existant.Désormais, ID Logistics a non seulement pris de l'expérience et gagné en notoriété mais a également lancé des renégociations de certains contrats non rentables. Dans ce contexte, Berenberg table sur une stabilisation de sa rentabilité sur 2017 puis une reprise à partir du premier semestre 2018.Par ailleurs, Berenberg s'attend à ce qu'ID Logistics se montre actif sur le front des fusions-acquisitions après avoir finalisé l'intégration de Logiters. Si le groupe français dépense jusqu'à 100 millions d'euros en acquisitions, son bénéfice par action pourrait croitre de 25% en plus, estime le broker.