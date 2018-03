ID LOGISTICS : prolonge son rally, toujours soutenu par ses bons résultats 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ID Logistics enchaine sa troisième séance consécutive de forte hausse : sa progression actuelle de 6,15% fait suite à une hausse de 4,75% hier et d'un bond de 6,02% avant-hier. A 145 euros, le titre du groupe de logistique est tout proche de son plus haut niveau pour cette année, à savoir 145,6 euros, qu'il avait atteint le 19 janvier. ID Logistics profite aujourd'hui des relèvements d'objectifs de cours décidés par Berenberg et LCM en réaction aux résultats annuels solides que le groupe a dévoilés mardi soir.Berenberg, tout d'abord, a relevé de 174 à 178 euros son objectif de cours sur ID Logistics tout en maintenant sa recommandation Conserver sur la valeur. Le bureau d'études souligne plusieurs atouts du dossier : un retour sur investissement solide sur les dernières années, une exposition limitée aux secteurs les plus cycliques et une bonne visibilité sur ses résultats compte tenu du taux de renouvellement de 95 ans et de la durée longue (3-6 ans) de ses contrats. Berenberg s'attend à ce qu'ID Logistics reste sur un rythme de croissance organique annuelle de 5 à 6% et continue à améliorer sa rentabilité.Pour sa part, LCM a relevé de 145 à 155 euros son objectif de cours sur ID Logistics après la conférence de présentation des résultats annuels. "ID Logistics semble avoir aujourd'hui structuré le groupe pour assurer la croissance des années à venir", résume l'analyste. Il note aussi que le management du groupe de logistique s'est montré intéressé par une opération de croissance externe en Allemagne sans indiquer de cible. L'analyste y voit un bon catalyseur pour le titre.Dès hier, au lendemain de la parution du communiqué de presse d'ID Logistics, LCM avait déjà relevé sa recommandation sur la valeur, de Neutre à Achat. Il saluait ainsi les solides performances dévoilées par la société.En 2017, le bénéfice net part du groupe d'ID Logistics a progressé de 3,8% pour atteindre 16,1 millions d'euros. Surtout, son résultat opérationnel courant a enregistré une croissance de 32% pour s'établir à 36,7 millions d'euros. LCM visait 34,7 millions d'euros. Quant à sa marge, elle affiche, à 2,8%, une hausse de 20 points de base. C'est surtout l'évolution de cet indicateur qui était très attendue par les investisseurs et les analystes.Son amélioration montre la capacité du groupe à gérer au mieux sa forte croissance. En 2017, le groupe de logistique a lancé de nombreux projets, sur la base de contrats remportés l'année précédente. L'ouverture de nouveaux entrepôts, le recrutement et la formation des équipes sont autant de sources de coûts supplémentaires qui viennent peser sur la rentabilité du groupe. Dans ce cadre, il est logique que la marge d'ID Logistics ait mieux résisté au second semestre 2017, période sur laquelle sa croissance a légèrement ralenti.Sur cette base, LCM a également relevé sa prévision de rentabilité pour 2019 et se dit "confiant" pour 2018. "La valorisation ne laissera pas de place à la déception en 2018 mais nous considérons maintenant que ce risque s'éloigne", concluait l'analyste.