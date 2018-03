ID LOGISTICS : surperforme nettement le marché après ses résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ID Logistics gagne 1,38% à 132,20 euros au lendemain de la publication de ses résultats annuels. Il surperforme donc encore nettement un marché parisien en baisse, après avoir déjà bondi de plus de 6% hier. En cinq séances, ID Logistics s'apprécie de plus de 5%. Sur la base d'un chiffre d'affaires déjà publié de 1,329 milliard d'euros, en forte croissance organique de 8,4%, ID Logistics a vu son bénéfice net part du groupe progresser de 3,8% en 2017 pour atteindre 16,1 millions d'euros.Comme prévu, il intègre des charges non courantes de 5,6 millions d'euros, liées aux coûts de restructuration de Logiters. Plus significatif, le résultat opérationnel courant d'ID Logistics a enregistré en 2017 une croissance de 32% pour s'établir à 36,7 millions d'euros. LCM visait 34,7 millions d'euros.A 2,8%, la marge opérationnelle courante affiche une hausse de 20 points de base. Cette évolution est particulièrement appréciable dans le dossier ID Logistics car elle montre la capacité du groupe à gérer au mieux sa forte croissance. En 2017, le groupe de logistique a lancé de nombreux projets, sur la base de contrats remportés l'année précédente. L'ouverture de nouveaux entrepôts, le recrutement et la formation des équipes sont autant de sources de coûts supplémentaires qui viennent peser sur la rentabilité du groupe. Dans ce cadre, il est logique que la marge d'ID Logistics ait mieux résisté au second semestre 2017, période sur laquelle sa croissance a légèrement ralenti."Nos inquiétudes sur le dérapage des marges en fin d'année ne se seront donc pas matérialisées et auront permis à ID Logistics d'afficher une rentabilité supérieure à nos attentes, le gorupe ayant la capacité de répercuter l'accroissement d'activité dans les prix à ses clients", résume LCM. Le bureau d'études a relevé sa recommandation sur ID Logistics de Neutre à Achat et son objectif de cours de 130 à 145 euros.Sur cette base, LCM a relevé sa prévision de rentabilité pour 2019 et se dit "confiant" pour 2018. "La valorisation ne laissera pas de place à la déception en 2018 mais nous considérons maintenant que ce risque s'éloigne", indique LCM.