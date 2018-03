ID Logistics : hausse de la rentabilité en 2017

27/03/2018 | 18:52

ID Logistics a fait état ce mardi après séance d'un bénéfice net de 18,3 millions d'euros au titre de son exercice 2017, soit une hausse de 5,2% sur un an.



'Comme anticipé, il intègre des charges non courantes de 5,6 millions d'euros liées aux coûts de restructuration de Logiters. En 2016, le résultat avait bénéficié d'une plus-value immobilière de 9,7 millions. Le résultat financier reste stable, malgré la hausse de la dette moyenne avec l'acquisition de Logiters, et la charge d'impôt évolue peu entre 2016 et 2017', a détaillé le groupe, qui a également vu son bénéfice opérationnel courant grimper de 32% à 36,7 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires s'est pour sa part élevé à près de 1,33 milliard d'euros, en progression de 24,2% et de 8,4% à données comparables, dont 632,6 millions sur le marché domestique (+8,8%) et 696,7 millions à l'export (+42,7% et +7,9% à données comparables). A noter en outre l'accélération du développement sur l'e-commerce, qui a représenté plus de 12% des revenus totaux en 2017 (+42% en France et +55% à l'international sur le quatrième trimestre).



Le business model d'ID Logistics, confirmé sur l'exercice 2017, conforte l'objectif d'amélioration des résultats et de réduction de l'endettement en 2018.



Accompagnant ses clients, notamment dans leur développement international, le groupe dit poursuivre sa croissance à un rythme supérieur à celui du marché. Par ailleurs, ID Logistics est attentif aux opportunités de croissance externe, notamment en Europe du Nord, afin de pouvoir offrir une couverture géographique la plus globale possible.





