ID Logistics : Oddo BHF vise toujours 162 euros

28/03/2018 | 11:45

Oddo BHF confirme son conseil d'achat sur le titre ID Logistics, saluant des résultats 2017 'en ligne avec nos attentes'. L'objectif de cours demeure fixé à 162 euros, soit un potentiel de hausse de plus de 25%. La valeur fait toujours partie de la liste de conviction des spécialistes.



La note souligne le net redressement des marges du logisticien au second semestre (4%, après 1,5% au S1), 'grâce à l'amélioration des marges sur les nouveaux dossiers de 2016', explique une note. Sans oublier la meilleure orientation de l'activité dans les pays émergents, à commencer par le Brésil.



'Après deux années de transition et de structuration, le levier sur les marges devrait être important sur 2018 grâce à un nettoyage du portefeuille à présent terminé (...) et à un retour sur un rythme normatif d'ouvertures d'entrepôts', explique une note, sans oublier l'intégration de Logiters.





