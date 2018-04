Forte progression de l'ANR : +47 % - Résultat net part du Groupe : 143,4 M (+136 %) - Retour aux actionnaires : 5,75  par action - Importante capacité d'investissement

idi

INVESTIR EN PRIVATE EQUITY

Communiqué de presse 25 avril 2018

FORTE PROGRESSION DE L'ANR: + 47 %

RESULTAT NET PART DU GROUPE : 143,4 millions d'euros (+ 136 %)

RETOUR AUX ACTIONNAIRES : 5,75 € PAR ACTION

DONT DIVIDENDE ORDINAIRE : 1,75 € PAR ACTION (+ 9,3 %)

70 MILLIONS D'EUROS INVESTIS EN PRIVATE EQUITY EUROPE EN 2017

IMPORTANTE CAPACITE D'INVESTISSEMENT

Paris, le 25 avril 2018 - L'IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, annonce des résultats annuels 2017 en très forte croissance, une progression de l'actif net réévalué record en 2017 de + 47 % à 456,6 millions d'euros. Le résultat net part du groupe 2017 fait plus que doubler en un an pour atteindre 143,4 millions d'euros. De ce fait, une distribution de dividende et de réserves sera proposée à l'assemblée générale de 5,75 euros par action, dont 1,75 euro de dividende ordinaire. L'IDI dispose de moyens importants pour saisir des opportunités d'investissement dans de nouvelles histoires de croissance et mener sa stratégie.

FORTE CROISSANCE DE L'ACTIF NET REEVALUE : + 47,07 %

L'ANR par action de l'IDI affiche une croissance record sur l'exercice 2017. Au 31 décembre 2017, il s'élève à 59,33 euros par action (+ 47,07 % par rapport au 31 décembre 2016).

Cette performance reflète une appréciation de la valeur de l'ensemble du portefeuille private equity Europe et l'anticipation de la cession d'Idinvest Partners dans d'excellentes conditions.

A fin décembre 2017, l'IDI dispose d'une trésorerie nette disponible de 20 millions d'euros à laquelle s'ajoutent 20 millions d'euros d'actifs financiers liquides. Grâce à la cession d'Idinvest Partners le 12 avril 2018 et après paiement des distributions de réserves et de dividende au titre de l'exercice 2017, la capacité d'investissement de l'IDI à date s'élève à 127 millions d'euros. L'IDI dispose en outre de deux lignes de crédit tirables pour un montant global de 45 millions d'euros.

Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare : « Une nouvelle fois l'IDI présente des résultats remarquables, qui surperforment le marché tant par la croissance de son ANR que par le retour sur investissement pour ses actionnaires. 2017 a été une année d'investissement dans plusieurs nouvelles participations comme HEA Expertise et le build-up Fait Plast, de réinvestissement à plus grande échelle dans des participations que nous connaissons bien et qui doivent changer de dimension comme Mériguet ou Alkan. 2018 commence avec un retour sur investissement majeur avec Idinvest Partners. Le succès d'Idinvest Partners, grâce au travail des équipes d'Idinvest et à l'accompagnement de l'IDI, valide la stratégie de l'IDI d'investir sur le long terme, de donner le temps à ses participations pour se développer, réaliser des build-up ciblés, s'internationaliser et ainsi créer de la valeur. La plus-value générée nous permet à la fois de récompenser nos actionnaires qui nous font confiance, de surperformer tous nos pairs et de disposer des moyens de nos ambitions pour les prochaines années».

DISTRIBUTION DE 5,75 EUROS PAR ACTION

Il sera proposé à la prochaine Assemblée générale de l'IDI une distribution de dividende et de réserves de 5,75 euros par action, dont un dividende ordinaire de 1,75 euro, en hausse de 9,3 % par rapport à 2016. Cette distribution sera mise en paiement le 4 juillet 2018 (détachement du coupon le 2 juillet 2018).

Ce montant confirme la volonté de l'IDI d'offrir à ses actionnaires un rendement attractif sur le long terme, supérieur aux indices boursiers et à celui des autres acteurs du secteur. L'IDI a ainsi fait bénéficier ses actionnaires d'un rendement annuel, dividendes réinvestis, de 16,59 % depuis son introduction en bourse en 1991, soit un multiple de 58 en 26 ans.

ACTIVITE OPERATIONNELLE TRES SOUTENUE EN 2017

L'IDI, en renforçant son équipe d'investissement et en optimisant sa gouvernance, a pu augmenter sa capacité à identifier et étudier de nombreux dossiers. Tout en conservant une politique sélective et opportuniste dans un contexte de valorisations élevées, l'IDI a investi plus de 70 millions d'euros en acquérrant des participations dans HEA Expertise, Alkan et Meriguet et en effectuant le build-up d'Orca sur Fait Plast.

Sur le plan des cessions, hormis les cessions / réinvestissements Alkan et Mériguet dans lesquels l'IDI exerce désormais un contrôle conjoint, 2017 a été une année préparatoire, l'IDI a travaillé sur la cession d'Idinvest Partners dont l'aboutissement a eu lieu le 12 avril 2018. Par ailleurs, l'IDI a bénéficié de retours sur investissements d'Idi Emerging Markets.

FAITS SIGNIFICATIFS DEPUIS LE 1er JANVIER 2018 ET PERSPECTIVES

Au cours du premier trimestre 2018, la valeur des actifs n'a pas évolué de manière significative. L'ANR au 31 mars 2018 s'établit à 59,23 euros par action (chiffre non audité par les Commissaires aux comptes). Cette évolution intègre la revalorisation des actifs cotés et la prise en considération de la cession le 6 mars 2018 de la participation minoritaire dans XO Hôtel, hôtel quatre étoiles situé dans le 17ème arrondissement de Paris.

Par ailleurs, l'IDI a cédé la totalité de sa participation dans Idinvest Partners le 12 avril 2018, réalisant un TRI de 90% et un multiple de 10 sur cet investissement.

L'IDI dispose d'une capacité d'investissement très importante pour investir dans le long terme sur de nouvelles participations L'équipe d'investissement continuera d'être opportuniste et innovante. Parallèlement, l'équipe développera le portefeuille existant et cristallisera, le cas échéant, de la valeur en tirant avantage des opportunités de cession.

ASSEMBLEE GENERALE

L'Assemblée générale des actionnaires se tiendra le mercredi 27 juin 2018 à 10h00 au siège social.

RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS

La norme IFRS 10 prévoit qu'une société qui répond à la définition d'entité d'investissement ne consolide pas les filiales qu'elle contrôle à l'exception des filiales fournissant des services directement liés aux activités d'investissement.

En conséquence, toutes les participations sont enregistrées en juste valeur par le résultat. Le périmètre consolidé de l'IDI comprend l'IDI et deux filiales de services.

Résultats consolidés (en millions €) 2016 2017 Résultat des activités d'investissement 72,8 156,6 Autres produits et charges opérationnels -11,7 -11,5 Résultat financier -0,2 -1,5 Impôts -0,1 -0,14 Résultat net part du Groupe 60,8 143,4 Bilan (en M€) Fonds propres consolidés (part du Groupe) 326,3 456,6 Trésorerie nette 12,0 20,0 ANR (en M€) et ANR par action (en €) ANR (M€) 324,9 456,6 ANR par action 41,94(1) 59,33 (1) Soit 40,34 euros après retraitement des dividendes dont le versement a été réalisé en 2017 (1,60 euro).

A propos de l'IDI :

L'IDI, pionnier de l'investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis plus de 45 ans dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. La gestion performante de l'IDI est partagée avec toutes les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 16,59 %.

IDI est cotée sur Euronext Paris

ISIN : FR000 0051393 - Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA

Contact investisseurs :

Tatiana Nourissat

Tél. : + 33 1 55 27 80 00 E-mail :t.nourissat@idi.fr

Contacts presse : Verbatee Jérôme Goaer

Tél. : + 33 6 61 61 79 34

E-mail :j.goaer@verbatee.com

Valérie Sabineu

Tél. : + 33 6 61 61 76 73

E-mail :v.sabineu@verbatee.com

Groupe IDI - 18, avenue Matignon 75008 PARIS - +33 1 55 27 80 00 - www.idi.fr - communications@idi.fr