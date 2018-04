Idsud : Communiqué sur les résultats annuels 2017

IDSUD

Le 29 mars 2018

Résultats annuels 2017

Le Conseil de Surveillance d'IDSUD, réuni le 29 mars 2018, sous la présidence de Madame Marie-Thérèse Luciani, a arrêté les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Il a été décidé de réunir les actionnaires en Assemblée Générale le 27 juin 2018.

Les procédures d'audit sur les comptes sociaux sont en cours.



Résultats de la société IDSUD - Chiffres clés :

En milliers euros 2017 2016 Chiffres d'affaires 916 1 007 Résultat d'exploitation - 2 254 - 2 160 Résultat financier 3 364 5 968 Résultat courant 1 110 3 808 Résultat exceptionnel 2 - 515 Impôt sur les sociétés - 388 - 827 Résultat net 724 2 466 Dividende en € par action proposé à l'Assemblée 0,20 0,60

La variation de ce résultat social est caractérisée à la fois par :

- un dividende de la Française des Jeux revenu dans la moyenne normative (3,3 M€) après un dividende 2016 exceptionnel (6 M€) ;

- une réduction corrélative de l'impôt sur les sociétés de 53 % par rapport à 2016.



En 2017, la société IDSUD a maintenu son axe de développement dans l'activité des énergies renouvelables, en particulier à l'international, via sa filiale IDSUD Energies et ses sous filiales en Asie et en Afrique. IDSUD ENERGIES a concrétisé son intégration au programme universitaire REIDS – NTU à Singapour et a renforcé son partenariat avec le groupe chinois KEHUA, pour couvrir les marchés, africain et européen. .



Perspectives 2018



Le développement d'IDSUD Energies et de ses filiales, tant en Asie qu'en Afrique devraient se traduire en 2018 par un premier retour sur investissement.

La société IDSUD continue également la consolidation de ses activités voyages dans le secteur « entreprises », avec une accélération de son volume d'affaires commercial à Paris et à New York.

ISIN : FR0000062184 – mnémonique : ALIDS – contact : Murielle FABRE 04 91 13 09 19 – email : mfabre@idsud.com

Société éligible au PEA-PME

