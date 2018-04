Protégé : Communiqué sur les comptes annuels 2017 1 avril 2018

Le 29 mars 2018

Résultats annuels 2017

Le Conseil de Surveillance d'IDSUD, réuni le 29 mars 2018, sous la présidence de Madame Marie-Thérèse Luciani, a arrêté les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Il a été décidé de réunir les actionnaires en Assemblée Générale le 27 juin 2018.

Les procédures d'audit sur les comptes sociaux sont en cours.

Résultats de la société IDSUD - Chiffres clés :

En milliers euros 2017 2016 Chiffres d'affaires 916 1 007 Résultat d'exploitation -2 254 - 2 160 Résultat financier 3 364 5 968 Résultat courant 1 110 3 808 Résultat exceptionnel 2 - 515 Impôt sur les sociétés - 388 - 827 Résultat net 724 2 466 Dividende en € par action proposé à l'Assemblée 0,20 0,60

La variation de ce résultat social est caractérisée à la fois par :

- un dividende de la Française des Jeux revenu dans la moyenne normative (3,3 M€) après un di-vidende 2016 exceptionnel (6 M€);

- une réduction corrélative de l'impôt sur les sociétés de 53 % par rapport à 2016.

En 2017, la société IDSUD a maintenu son axe de développement dans l'activité des énergies renouve-lables, en particulier à l'international, via sa filiale IDSUD Energies et ses sous filiales en Asie et en Afrique. IDSUD ENERGIES a concrétisé son intégration au programme universitaire REIDS - NTU à Singapour et a renforcé son partenariat avec le groupe chinois KEHUA, pour couvrir les marchés, afri-cain et européen. .

Perspectives 2018

Le développement d'IDSUD Energies et de ses filiales, tant en Asie qu'en Afrique devraient se tra-duire en 2018 par un premier retour sur investissement.

La société IDSUD continue également la consolidation de ses activités voyages dans le secteur « en-treprises », avec une accélération de son volume d'affaires commercial à Paris et à New York.

ISIN : FR0000062184 - mnémonique : ALIDS - contact : Murielle FABRE 04 91 13 09 19 - email : mfabre@idsud.com

Société éligible au PEA-PME