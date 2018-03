If Research Ps N : WALLIX SIMPLIFIE LA CONFORMITÉ RGPD GRÂCE À SA PLATEFORME DE CHIFFREMENT DES DONNÉES DATAPEPS

Paris, le 22/03/18

WALLIX, éditeur de solutions de cyber-sécurité et de gouvernance des accès au système d'information, lance son nouveau produit DataPeps, une plateforme de chiffrement de bout-en-bout ([1]) qui permet de sécuriser les données.

DataPeps est une solution de chiffrement de bout en bout “as a service” ([2]) que les développeurs d'applications et de solutions peuvent intégrer facilement et sans erreurs, leur permettant d'adopter de la « sécurité par design » (Security & Privacy by design).DataPeps permet à la fois de protéger les données des attaques et de s'assurer de la conformité des applications avec la réglementation Européenne RGPD qui entre en vigueur le 25 mai 2018. À terme, DataPeps permettra d'élargir le périmètre du chiffrement et de la protection des données à de nombreux cas d'usage (partage de fichiers, emails, réseaux sociaux et plateformes en ligne, objets connectés, domotique).

Une offre simple et disruptive

Dans un contexte où la cybersécurité devient vitale et la protection des données une obligation règlementaire, peu d'applications et d'outils de communication sont en réalité sécurisés. Les bénéfices de l'utilisation du chiffrement des données sont bien connus aujourd'hui mais la plupart du temps il s'agit d'une mise en œuvre incomplète et de plus la mise en application par les développeurs reste limitée du fait du manque de connaissances en cryptographie. En général, il apparaît que seul le transport des données est sécurisé alors que le chiffrement de bout-en-bout proposé par DataPeps permet de protéger les données aussi durant leur stockage sur l'infrastructure ou dans une solution cloud.

En complément de la solution de gestion des comptes à privilèges WALLIX Bastion, DataPeps permet d'étendre la gestion des risques, des accès aux contenus qui transitent entre les utilisateurs, leurs applications et les équipements. Le chiffrement permet de préserver la confidentialité des échanges de données.

Une simplification de la conformité RGPD

Grâce à DataPeps, la conformité avec les nouvelles règlementations européennes du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) est simplifiée. En effet, les données des utilisateurs sont protégées durant le transport et le stockage, et même en cas d'attaques réussies, les données ne sont pas visibles par les attaquants. Cette solution permet donc d'éviter toutes fuites d'informations, intentionnelles ou non. Au-delà de la prévention des attaques, le RGPD porte grandement sur le respect des données personnelles, et notamment le droit des utilisateurs des applications à pouvoir gérer leurs propres données personnelles (visualisation, suppression, etc.). DataPeps propose un portail unique qui permet aux éditeurs de se mettre en conformité avec le RGPD sans développement supplémentaire.

Il est d'ores et déjà possible de créer un compte sur la plateforme https://DataPeps.com pour les développeurs et DevOps et de consulter la documentation ([3]) qui décrit comment intégrer facilement DataPeps dans toutes les applications.

Henri Binsztok, Directeur de l'Innovation en charge de l'offre DataPeps souligne : « Avec DataPeps, les éditeurs peuvent à la fois sécuriser leur infrastructure et se conformer à la réglementation en intégrant simplement quelques lignes dans leur code. La technologie repose sur l'état de l'art des approches du chiffrement, la cryptographie elliptique, qui préserve les données même en cas d'attaque sur l'infrastructure serveur, et annule les risques de menaces internes. DataPeps fournit des propriétés de sécurité prouvées, dont la vérification formelle de l'intégrité et de l'authentification. »

Pour Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX Group, WALLIX se positionne avec DataPeps sur une nouvelle offre de cybersécurité : « L'offre DataPeps permet de compléter la technologie Bastion et d'étendre la sécurité aux données. Issu du rachat en 2016 des actifs et de la technologie de la société MLstate, DataPeps est un produit disruptif et innovant puisqu'il protège les contenus aussi bien que les échanges entre personnes, sur tous les appareils, et ceci quel que soit le contexte d'utilisation. Il rend le chiffrement de haut niveau accessible à tous les développeurs de solutions et d'applications. »

À propos de WALLIX

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges.

Répondant à l'évolution réglementaire récente (NIS/RGPD en Europe et OIV en France) et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, le Bastion aide les utilisateurs à protéger leurs actifs informatiques critiques : données, serveurs, terminaux et objets connectés. Cette solution est la première offre du marché certifiée CSPN par l'ANSSI, répondant intégralement à la demande de mise en conformité réglementaire.

WALLIX accompagne près de 570 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès. Ses solutions sont distribuées à travers un réseau de plus de 130 revendeurs et intégrateurs formés et certifiés. Cotée sur Euronext sous le code ALLIX, WALLIX Group est l'un des leaders du marché du PAM avec une forte présence sur toute la zone Europe et EMEA. Alain Afflelou, Dassault Aviation, Gulf Air, Maroc Telecom, McDonald's, Michelin, ou encore PSA Peugeot-Citroën lui font confiance au quotidien pour sécuriser leurs systèmes d'information.

Le Bastion a été primé aux Computing Security Awards 2016, élu « Best Buy » par SC Magazine et nommé parmi les leaders dans les catégories Produits et Innovation de la gestion des accès à privilèges du Leadership Compass KuppingerCole2017. La société est membre de Bpifrance Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Région et membre fondateur du Groupement Hexatrust. En 2017, WALLIX GROUP a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France.

Plus d'informations sur www.wallix.com et www.datapeps.com



[1] En anglais: end-to-end encryption, E2EE [2] DataPeps est une offre SaaS qui combine un service d'API (Application Programming Interface) complet opéré par WALLIX avec des SDKs (Software Development Kits) open source que les développeurs intègrent dans leur code. [3] Lien direct vers la documentation : https://datapeps.com/docs/sdk/js/

