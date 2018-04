IGE+XAO : Le Groupe IGE+XAO lance SEE Gen e-doc

Le Groupe IGE+XAO lance SEE Gen e-doc, service web inédit dédié à la documentation, visualisation et maintenance avancés des systèmes électriques.

Hanovre, Allemagne - le 23 avril 2018

A l'occasion de la foire d'Hanovre, le Groupe IGE+XAO annonce en avant-première SEE Gen e-doc. Service web inédit, SEE Gen e-doc permet de générer et de gérer la documentation des systèmes électriques complexes en vue du maintien en conditions opérationnelles et de la maintenance de ces derniers.

A tout moment SEE Gen e-doc, construit ou reconstruit à la volée tout ou partie de la documentation électrique évitant ainsi la création manuelle et l'édition de documents papier volumineux et rapidement obsolètes.

SEE Gen e-doc accompagne et simplifie la recherche de pannes en permettant d'accéder très rapidement à un équipement, un fil, un harnais,. défectueux, d'afficher ses propriétés et, à partir de ce dernier, de générer automatiquement son schéma de dépannage (chaine des tenants et aboutissants et connectivité,.)

SEE Gen e-doc est doté d'un puissant moteur de recherche à données d'entrées multiples : listes, plans ou vues 3D.

Compatible avec tous types d'ordinateurs, tablettes ou smartphones, SEE Gen e-doc répond aux besoins croissants de flexibilité et mobilité.

Pour Alain Di Crescenzo, Président Directeur Général du Groupe IGE+XAO : « SEE Gen e-doc est le fruit de dizaines d'années/homme de recherche et développement ; il répond aux attentes et exigences de nos clients qui veulent anticiper les pannes des systèmes électriques, et le cas échéant minimiser les temps d'interventions ».

SEE Gen e-doc a, d'ores et déjà, convaincu des acteurs majeurs du marché de l'aéronautique et du ferroviaire.

Pour plus d'informations : http://www.ige-xao.com/en/products/see-electrical-plm/see-gen-e-doc

A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO

Depuis plus de 31 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie "Product Lifecycle Management" (PLM) et de simulation dédiée à l'électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les sociétés à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d'installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est appelé "CAO/PLM/Simulation Electrique". Depuis mi-2014, avec le rachat de la société Prosyst, IGE+XAO propose une offre complète pour la simulation fonctionnelle des installations électriques. IGE+XAO représente 385 personnes dans le monde réparties sur 33 sites et dans 22 pays ainsi que plus de 88 600 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d'information : http://www.ige-xao.com

CONTACTS IGE+XAO

IGE+XAO, 16 boulevard Deodat de Severac - CS 90 312 - 31 773 COLOMIERS CEDEX

Téléphone: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37

Site Web: www.ige-xao.com

Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur NYSE Euronext Paris - Compartiment C - ISIN FR 0000030827

Relations Investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) : +33 (0)5 62 74 36 36

Relation presse : Christian Colin : +33 (0) 5 62 74 36 08

