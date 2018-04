IGE+XAO : Le Groupe IGE+XAO lance la nouvelle version V4R3 de SEE Electrical Expert.

Le Groupe IGE+XAO lance la nouvelle version V4R3 de SEE Electrical Expert.

Hanovre, Allemagne - le 24 avril 2018

A l'occasion de la foire de Hanovre, le Groupe IGE+XAO annonce le lancement de la version V4R3 de SEE Electrical Expert. Celle-ci ouvre de nouvelles possibilités d'optimisation de la productivité au service de la conception, fabrication, mise en service et maintenance des installations électriques.

Cette nouvelle version améliore les échanges entre les différents acteurs (mécaniciens, automaticiens, électriciens); et facilite leur collaboration; grâce à :

un nouveau connecteur Siemens Teamcenter qui vient s'ajouter aux connecteurs existants Smarteam et Solidworks PDM.

un nouveau connecteur générique pour intégrer encore plus facilement SEE Electrical Expert aux différents logiciels PDM / PLM / ERP du marché (PTC-Windchill, ARAS, SAP.)

la prise en compte du format AML (AutomationML) pour importer les configurations automates définies dans les nouvelles versions des logiciels fabricants tel que Siemens TIA Portal v14.

SEE Electrical Expert V4R3 vient compléter les exports de données dédiés à la fabrication des armoires électriques avec :

de nouvelles interfaces de communication avec les machines de découpe/marquage de fils, de perçage ou de fraisage.

de nouvelles fonctionnalités d'export des données d'identification des composants vers toutes les solutions de marquage du marché.

SEE Electrical Expert V4R3 intègre aussi des fonctions de validation fonctionnelle en générant automatiquement les équations booléennes modélisant le comportement logique des systèmes électriques en vue de les exporter vers les logiciels de simulation. Ces nouvelles fonctionnalités sont parfaitement intégrées au logiciel de simulation opérative Simac de Prosyst, filiale du Groupe IGE+XAO.

Enfin, pour être toujours au plus près des différents besoins du marché, SEE Electrical Expert V4R3 propose des nouveaux packages fonctionnels (Essential, Premium et Enterprise).

Pour plus d'informations : http://www.ige-xao.com/fr/produits/see-electrical-expert/nouveautes-v4r3

A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO

Depuis plus de 31 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie "Product Lifecycle Management" (PLM) et de simulation dédiée à l'électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les sociétés à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d'installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est appelé "CAO/PLM/Simulation Electrique". Depuis mi-2014, avec le rachat de la société Prosyst, IGE+XAO propose une offre complète pour la simulation fonctionnelle des installations électriques. IGE+XAO représente 385 personnes dans le monde réparties sur 33 sites et dans 22 pays ainsi que plus de 88 600 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d'information : http://www.ige-xao.com

CONTACTS IGE+XAO

IGE+XAO, 16 boulevard Deodat de Severac - CS 90 312 - 31 773 COLOMIERS CEDEX

Téléphone: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37

Site Web: www.ige-xao.com

Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur NYSE Euronext Paris - Compartiment C - ISIN FR 0000030827

Relations Investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) : +33 (0)5 62 74 36 36

Relation presse : Christian Colin : +33 (0) 5 62 74 36 08

