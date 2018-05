IGE+XAO : Modalités de mise à disposition du rapport financier semestriel 2017/2018

Toulouse, le 3 mai 2018

Conformément à l'article 221-4 du Règlement général de l'AMF, IGE+XAO annonce :

Le rapport financier semestriel du Groupe IGE+XAO relatif aux comptes clos au 31 janvier 2018 est mis à disposition sur le site www.ige-xao.com - rubrique Investisseurs où il peut être consulté ou téléchargé.

Il peut également être communiqué aux personnes intéressées sur demande, adressée directement au siège de la Société IGE+XAO - 16 boulevard Déodat de Séverac - CS 90 312 - 31773 Colomiers Cedex ou par voie électronique à l'adresse suivante : solie@ige-xao.com / Tél. : 05 62 74 36 36 / Fax : 05 62 74 36 37.

Il a par ailleurs fait l'objet d'un dépôt effectif et intégral sous format électronique dans le cadre de l'Information réglementée auprès de l'AMF.

A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO

Depuis plus de 31 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie "Product Lifecycle Management" (PLM) et de simulation dédiée à l'électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les entreprises à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d'installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est appelé "CAO/PLM/Simulation Electrique". Depuis mi-2014, avec le rachat de la société Prosyst, IGE+XAO propose une offre complète pour la simulation fonctionnelle des installations électriques. IGE+XAO représente 390 personnes dans le monde réparties sur 33 sites et dans 22 pays ainsi que plus de 88 600 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d'information : http://www.ige-xao.com

CONTACTS IGE+XAO

IGE+XAO, 16 boulevard Deodat de Severac - CS 90 312 - 31 773 COLOMIERS CEDEX

Téléphone: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37

Site Web: www.ige-xao.com

Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur Euronext Paris - Compartiment B- Indice CAC Mid & Small® - ISIN FR 0000030827

Relations Investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) : +33 (0)5 62 74 36 36

Relation presse : Rozenn Nerrand-Destouches : +33 (0) 5 62 74 36 02

