IGE+XAO : un actionnaire est sorti du capital

29/01/2018 | 15:02

Agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, la société de droit britannique Ennismore Fund Management Ltd. a déclaré avoir franchi en baisse le 25 janvier dernier le seuil des 5% du capital d'IGE+XAO et ne plus détenir aucune action de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions IGE+XAO dans le cadre de l'offre publique d'achat initiée par la société Schneider Electric Industries sur les actions IGE+XAO.





