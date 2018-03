IHS-MARKIT : a fait mieux que prévu au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

IHS-Markit a dévoilé un bénéfice net de 241,3 millions de dollars au titre de son premier trimestre 2018 clos fin février, contre 66 millions un an plus tôt. Le bénéfice par action de la société d'études est ressorti à 59 cents. Hors éléments exceptionnels, il a atteint 53 cents. Le chiffre d'affaires trimestriel d'IHS-Markit a progressé de son côté de 10% au premier trimestre, à 932,1 millions de dollars. La croissance organique a été de 6%. Le consensus Thomson Reuters était de 50 cents par action et de 907 millions de dollars de chiffre d'affaires.Pour l'ensemble de son exercice 2018, IHS-Markit vise un chiffre d'affaires compris entre 3,825 et 3,875 milliards de dollars pour un bénéfice par action ajusté de 2,23 à 2,27 dollars.