Iliad : Une nouvelle équipe de direction pour répondre aux nouveaux enjeux du Groupe

Paris, le 14 mai 2018

Une nouvelle équipe de direction pour répondre aux nouveaux enjeux du Groupe

Iliad annonce la mise en place d'une nouvelle équipe de direction qui aura pour mission d'accélérer le développement du Groupe en France et en Italie.

Le conseil d'administration de la société, réuni le 14 mai 2018, a procédé à la nomination de Thomas Reynaud en qualité de Directeur Général de la société Iliad.



Le conseil d'administration a également procédé à la nomination de Maxime Lombardini, en qualité de Président du conseil d'administration. Il assurera par ailleurs la représentation de la Société dans ses relations avec les pouvoirs publics.



Le conseil d'administration a ratifié la nomination de Cyril Poidatz au poste de Secrétaire Général.



Thomas Reynaud a procédé aux nominations suivantes :

Nicolas Jaeger , est nommé Directeur Financier du Groupe - Nicolas exerçait précédemment les fonctions de Trésorier et de Responsable des Relations Investisseurs.

Aude Mercier , est nommée Directrice des Ressources Humaines du Groupe. Aude veillera à la mise en valeur des ressources humaines, ainsi qu'au déploiement d'une politique active de gestion des talents.

Camille Perrin , est nommée Directrice Marketing. Présente depuis 10 ans au sein du Groupe, Camille conduira la mise en oeuvre de la nouvelle approche commerciale et marketing.

Shahrzad Sharvan , est nommée Secrétaire Général Adjointe. Shahrzad a rejoint le groupe en 2009 et prendra la responsabilité des opérations juridiques corporate pour le Groupe.



La mise en place de cette nouvelle équipe de direction, réunissant à la fois les fondateurs historiques du groupe (Xavier Niel, Rani Assaf, Antoine Levavasseur, Cyril Poidatz) et de nouveaux talents, vise à faire face aux nouveaux défis du Groupe et à l'inscrire dans une nouvelle dynamique de croissance pour les années à venir.

La nouvelle gouvernance entrera en vigueur à compter du 21 mai 2018.

A propos d'Iliad

Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. La Freebox Révolution, la 6ème génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur Blu-RayTM est complétée par la Freebox mini 4K, 1ère box Android TVTM et 4K sur le marché français. Free a été le 1er opérateur à intégrer au forfait de sa box les appels des lignes fixes vers les mobiles. Free est également le 1er opérateur à avoir intégré à ses offres les appels vers les DOM. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Le Forfait Free inclut toute l'année le roaming depuis plus de 35 pays (appels / SMS & MMS illimités et 25 Go/mois d'Internet mobile en 3G depuis ces destinations). Par ailleurs, Free inclut la 4G en illimité dans son Forfait à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox. Free compte plus de 20 millions d'abonnés (dont 6,5 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,7 millions d'abonnés mobiles au 31/12/2017).

Place de cotation : Euronext Paris Lieu d'échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD) Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913 Classification FTSE : 974 Internet Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Next 20, CAC Mid 100

