Iliad : accord de distribution de Free avec M6

04/04/2018 | 08:32

M6 et Free annoncent la signature d'un nouvel accord global pour la distribution des chaînes du groupe de télévision (M6, W9, 6ter, Paris Première, téva, M6 Music et Girondins TV) et leurs services non linéaires et fonctionnalités associés auprès des abonnés Free.



Ainsi, les abonnés Free pourront prochainement bénéficier, outre les chaines et services déjà disponibles, d'un accès à des fenêtres de diffusions étendues pour les services de replay et de nombreux programmes supplémentaires à la demande.



Ils pourront aussi accéder à des programmes en avant-première de leur diffusion TV ainsi que des fonctionnalités innovantes et avancées associées aux contenus du groupe M6 comme le start over, le npvr, le cast.



