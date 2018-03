Iliad : hausse de 19,3% du résultat net récurrent en 2017

13/03/2018 | 08:01

Iliad, la maison-mère de Free publie au titre de l'exercice 2017 un résultat net récurrent du groupe de 19,3% à 480,3 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en hausse de 15,8% à 862 millions.



L'Ebitda progresse de 6% à 1.777 millions d'euros, soit une marge d'Ebitda en légère hausse à 35,6% pour un chiffre d'affaires en progression de 5,6% à près de cinq milliards, dont des croissances de 3,5% dans le fixe et de 8,4% dans le mobile.



Iliad proposera le versement d'un dividende de 0,68 euro par action au titre de 2017. En termes de perspectives, le groupe de télécommunications prévoit notamment une marge d'Ebitda France en hausse en 2018 et de plus de 40% en 2020.



