Iliad : rentrer dans le rang ou pas

Peut-on gérer efficacement en bourse l’atterrissage d’une société de croissance ? Les actionnaires d’Iliad ont eu tout le loisir de méditer la question ces quatre dernières années. La maison-mère de Free a atteint un plateau boursier, même si ses résultats affichent une croissance supérieure à celle de ses rivaux, dans le sens où son âge d’or est terminé. Finis les gains d’abonnés outrageusement supérieurs à ceux de la concurrence, envolée en partie la course en tête sur les tarifs et surtout, évaporée l’avance technologique longtemps affichée par l’entreprise. Pour autant, il n’y a aucune régression dans le modèle Iliad. Son rôle de trublion et l’éclatant succès de sa percée aussi bien dans le fixe que dans le mobile ont forcé ses concurrents à repenser leurs offres. Les rivaux sont montés en gamme en s’alignant autant que faire se peut sur la nouvelle référence du secteur, qui a perdu son avance… et qui peine sur le marché.





Le premier graphique montre bien que depuis 2008, le modèle Iliad a largement surperformé les indices et le secteur...







... mais ces quatre dernières années, les à-coups sont nombreux et le bilan final est moins flatteur