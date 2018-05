Les actions européennes se raffermissent après des statistiques mitigées

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les marchés européens ont terminé en légère hausse mardi tandis que l'euro s'est replié face au dollar après des statistiques mitigées. L'indice Stoxx Europe 600 a pris 0,05%, à 392,37 points, soutenu par la progression du CAC 40 (+0,2%), du FTSE (+0,2%) et du FTSE MIB (+0,3%), tandis que le DAX 30 a cédé 0,1%, à 12.970,04 points. La croissance a ralenti à 0,3% au premier trimestre en Allemagne, contre 0,6% lors du trimestre précédent, et s'est avérée inférieure à la moyenne européenne en rythme annualisé, selon les chiffres publiés par Eurostat. En France, la croissance a atteint 2,2% en 2017 contre 2% précédemment indiqué, selon l'Insee. Au rang des plus fortes variations sur les indices européens, Iliad a chuté de 20% après avoir publié des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre. Le groupe a annoncé la nomination de Thomas Reynaud au poste de directeur général à compter du 21 mai. Vodafone a perdu 6,3% après l'annonce du départ de son directeur général Vittorio Colao et de son remplacement par le directeur financier Nick Read à compter du 1er octobre. Le bijoutier danois Pandora a lâché 16% après un repli de 15% de son bénéfice net au premier trimestre. Les investisseurs ont revanche salué les résultats meilleurs que prévu de Commerzbank (+3,9%) et easyJet (+3,3%).

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire