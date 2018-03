Iliad : Bryan Garnier reste à 'achat', réduit sa cible

14/03/2018 | 09:41

Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' sur Iliad, mais réduit sa valeur intrinsèque ('fair value') de 245 à 230 euros, prenant en compte des hypothèses plus 'conservatrices' à court terme pour la maison-mère de Free.



Le broker considère que le dossier demeure inchangé au lendemain de la publication des résultats du groupe, 'bien que le chemin vers la génération de cash-flow pourrait apparaitre plus difficile compte tenu du contexte concurrentiel actuel'.



'Maintenant que les catalyseurs du lancement italien et de la nouvelle Freebox sont finalement en vue, nous estimons que le cours de Bourse actuel fournit un bon point d'entrée', affirme l'intermédiaire financier.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.