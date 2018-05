Iliad : Oddo BHF toujours acheteur, objectif à 300 euros

16/05/2018 | 11:41

Oddo BHF a refait ses comptes sur le dossier Iliad, étrillé hier par des ventes trimestrielles décevantes. Les analystes en sont convaincus : 'le 'maverick' disruptif ne s'est pas transformé en 'incumbent mature' en trois mois'. Tout en réduisant leur objectif à 300 euros (soit plus du double du prix actuel), les analystes recommandent toujours le titre à l'achat.



Hier, la maison mère de l'opérateur télécoms alternatif Free a été étrillée en Bourse (- 19,5%) par une publication décevante marquée par des pertes de clients dans la téléphonie fixe, clé du succès historique du groupe. En hausse symbolique, le CA trimestriel a manqué les attentes de 2%. Iliad a aussi annoncé un remaniement de sa direction et une reconquête commerciale afin de renouer avec la croissance.



Certes, Oddo BHF a ajusté ses prévisions, mais les analystes se déclarent 'en désaccord avec la lecture du marché, qui voit dans ces chiffres une rupture durable de l'histoire de croissance d'Iliad.' Selon eux, 'le marché considère qu'il n'y aura plus jamais de croissance topline (le chiffre d'affaires, ndlr) et pas d'amélioration de la marge'.



Tout en comprenant les faibles anticipations de CA, Oddo BHF reste persuadé qu'Iliad a les moyens d'augmenter 'fortement' son EBITDA grâce à la migration vers la fibre et à des coûts d'itinérance en baisse dans le mobile. En outre, le lancement à venir de Free en Italie ne paraît pas valorisé du tout.



Presque fâché, Oddo BHF écrit que 'le marché doute de tout ce qui nous fait être à l'achat sur Iliad'.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.