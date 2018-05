IMERYS : a pris sa décision pour son pôle Toiture, le marché apprécie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La réflexion stratégique d’Imerys n’aura finalement duré qu’un petit mois. Ainsi, le groupe est entré en négociations exclusives avec une entité affiliée à Lone Star Funds, en vue de lui céder sa division Imerys Toiture, pour une valeur d’entreprise d’un milliard d’euros. Celle-ci correspond à un multiple de valorisation de 9 fois l'Ebitda 2017. En outre, l'offre du fonds de capital investissement est ferme et intégralement financée.Des éléments qui n'ont pas laissé de marbre les investisseurs puisque le titre Imérys s'adjuge 1,51% à 73,75 euros sur la place de Paris.Imerys Toiture, spécialisée dans les tuiles en terre cuite, a réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros en 2017 et compte environ 1 000 employés et 14 usines situées en France." Cette cession renforcerait la structure bilancielle du groupe pour accompagner sa stratégie de développement dans les matériaux de performance et les additifs fonctionnels ", explique Imersys, dans son communiqué.Cette opération devrait être clôturée d'ici le quatrième trimestre de 2018, sous réserve des autorisations usuelles.Cependant, Kepler Cheuvreux a d'ores et déjà revu à la hausse son opinion sur le dossier. Selon une source de marché, l'analyste a relevé sa recommandation d'Alléger à Conserver sur Imérys.