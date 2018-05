IMERYS : entre en négociations exclusives pour la cession de sa division Toiture

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Imerys est entré en négociations exclusives avec une entité affiliée à Lone Star Funds, société internationale de capital investissement, dans le cadre de la cession de sa division Imerys Toiture, pour une valeur d'entreprise d'un milliard d'euros. Celle-ci correspond à un multiple de valorisation de 9 fois l'Ebitda 2017. L'offre de Lone Star est ferme et intégralement financée. Imerys Toiture, qui sert principalement le marché de la construction en France, a réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros en 2017 avec environ 1 000 employés et 14 usines situées en France.Ces négociations exclusives font suite à la revue stratégique menée par le conseil d'administration sur les perspectives d'avenir de la division Toiture d'Imerys dans le cadre de l'optimisation du portefeuille d'activités et du profil de croissance du groupe.Cette cession renforcerait la structure bilancielle du groupe pour accompagner sa stratégie de développement dans les matériaux de performance et les additifs fonctionnels.Cette opération devrait être clôturée d'ici le quatrième trimestre de 2018, sous réserve de la consultation des organes représentatifs du personnel et de l'approbation des autorités réglementaires compétentes.