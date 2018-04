IMERYS : signe des partenariats technologiques aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Imerys a annoncé un partenariat de recherche de 5 ans pour le co-développement de projets innovants avec l’Université de Penn State, un pôle de recherche aux Etats-Unis. De plus, Imerys rejoint également le programme de Liaison Industrielle (ILP) du Massachusetts Institute of Technology (MIT), qui a pour objectif la création et le renforcement de relations mutuellement bénéfiques entre le MIT et les grandes entreprises mondiales.Au cours des dernières années, Imerys explique avoir intensifié ses efforts d'innovation dans le cadre de sa stratégie de développement dans les additifs de performance et les matériaux industriels de pointe.“Construire des réseaux d'expertise avec des scientifiques et des universitaires dans le monde est un pilier essentiel du processus d'innovation d'Imerys ", a commenté Thierry Materne, Directeur de l'Innovation d'Imerys.