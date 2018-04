Imerys : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Imerys a dévoilé un bénéfice net part du groupe de 91,7 millions d'euros au titre du premier trimestre 2018, en croissance de 16,3%. Son résultat opérationnel courant a progressé de 4,8% à 154,2 millions. Hors effet devises (-13,2 millions d'euros), il progresse de 15,1% grâce notamment à un effet prix-mix positif de +31,3 millions d'euros, qui couvre la hausse maîtrisée des coûts variables (+19,3 millions d'euros, notamment les coûts matières et l'énergie), et à une amélioration progressive de la contribution des acquisitions récentes (+14,1 millions d'euros)Les volumes contribuent pour leur part à hauteur de +6,7 millions d'euros.Ainsi, la marge opérationnelle d'Imerys tombe à 12,8% (-0,4 point) du chiffre d'affaires. Ce dernier a augmenté de 8,5% à 1,207 milliard d'euros au premier trimestre. Cette progression reflète une croissance organique de 4,2%, grâce en particulier à une bonne tenue du prix mix (+3%) dans toutes les branches d'activité. Dans des marchés toujours globalement bien orientés, les volumes augmentent de 1,2%, l'activité ayant été affectée par des conditions météorologiques défavorables en Europe et aux Etats-Unis."Dans les trimestres à venir, le Groupe continuera à investir dans sa croissance, à renforcer sa compétitivité et bénéficiera de l'apport des acquisitions récentes, notamment Kerneos. A environnement économique comparable, 2018 devrait donc être une nouvelle année de progression du résultat courant net", a déclaré Gilles Michel, PDG d'Imerys.