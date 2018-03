Imerys : Assemblée Générale - Avis préalable publié au BALO le 23 mars 2018

INFORMATION

PARIS, LE 23 MARS 2018

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 4 MAI 2018

L'Assemblée Générale annuelle d'IMERYS se tiendra le vendredi 4 mai 2018, à 11 heures, au Shangri-La Hôtel Paris, 10 avenue d'Iéna - 75116 Paris.

L'avis préalable de réunion a été publié le 23 mars 2018 au BALO. Il contient l'ordre du jour, les projets de résolution qui seront soumis au vote des actionnaires, ainsi que les modalités de participation et de vote à l'Assemblée.

Les documents et renseignements relatifs à l'Assemblée Générale seront disponibles, dans les conditions légales et réglementaires au siège de la société Imerys, sur son site Internet et auprès de CACEIS Corporate Trust.

Pour tout renseignement, veuillez contacter :

CACEIS Corporate Trust Imerys 14 rue Rouget de Lisle 43 quai de Grenelle 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09 75015 Paris Tél : 01 57 78 32 32 Tél : 01 49 55 66 55 Fax : 01 49 08 05 82 Fax : 01 49 55 63 98 e-mail: actionnaires@imerys.com

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

