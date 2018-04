Imerys : Assemblée Générale Mixte du 4 mai 2018

INFORMATION

PARIS, LE 3 AVRIL 2018

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 4 MAI 2018

Les informations et documents relatifs à l'Assemblée Générale annuelle d'Imerys, prévus par les articles R. 225-73-1 et R. 225-83 du Code de commerce, sont disponibles au siège de la Société, sur son site Internet www.imerys.com sous la rubrique Finance, Actionnaires Individuels, Assemblée Générale (Documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 4 mai 2018) et auprès de CACEIS Corporate Trust.

Pour tout renseignement, veuillez contacter :

CACEIS Corporate Trust Imerys 14 rue Rouget de Lisle 43 quai de Grenelle 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09 75015 Paris Tél : 01 57 78 32 32 Tél : 01 49 55 66 55 Fax : 01 49 08 05 82 e-mail: actionnaires@imerys.com

__________________________________________________________________________________

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, avec un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros et plus de 18 000 salariés en 2017, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, comme par exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer à l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement.

www.imerys.com