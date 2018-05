Imerys : Assemblée Générale Mixte du 4 mai 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, LE 4 MAI 2018

Assemblée Générale Mixte du 4 mai 2018

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Imerys, réunie à Paris ce jour, sous la présidence de Monsieur Gilles Michel, Président-Directeur Général, a approuvé l'ensemble des résolutions présentées par le Conseil d'Administration.

APPROBATION DES COMPTES DE L'ANNEE 2017

L'Assemblée Générale des actionnaires a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2017 qui se traduisent par un résultat courant net, part du Groupe, de 403,4 millions d'euros, en hausse de + 11,4 % par rapport à celui de l'exercice 2016.

DIVIDENDE

L'Assemblée Générale a décidé de distribuer au titre de l'exercice 2017 un dividende de 2,075 euros par action, en augmentation de + 11,0 % par rapport à l'exercice 2016. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 15 mai 2018.

GOUVERNANCE

L'Assemblée Générale a également approuvé :

• la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour 2018 ainsi que l'ensemble des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Gilles Michel, en sa qualité de Président-Directeur Général ;

• le renouvellement, pour une durée de 3 ans, des mandats d'Administrateur de Madame Marie-Françoise Walbaum et de Messieurs Gilles Michel et Ulysses Kyriacopoulos ;

• la nomination de Monsieur Conrad Keijzer en qualité de nouvel Administrateur pour la même durée de 3 ans.

Mesdames Giovanna Kampouri Monnas, Katherine Taaffe Richard et Monsieur Xavier Le Clef n'ayant pas sollicité le renouvellement de leur mandat qui arrivait à expiration, et Messieurs Laurent Raets et Arnaud Vial ayant présenté leur démission lors de la séance du Conseil tenue ce jour, le Président les a vivement remerciés pour leur précieuse et diligente contribution aux travaux du Conseil et ceux des Comités dont ils étaient membres.

A la suite de la nomination par cooptation de Madame Lucile Ribot en qualité de nouvel Administrateur, décidée par le Conseil réuni ce même jour, et des changements décidés par l'Assemblée, le Conseil d'Administration est à présent composé de 14 membres dont : 2 administrateurs représentant les salariés, 6 membres indépendants et 5 femmes, soit un taux de féminisation du Conseil de 41,67 % (hors administrateurs représentant les salariés) et de membres indépendants de 50%. Monsieur Laurent Raets a par ailleurs été désigné par le Conseil Censeur avec effet à l'issue de l'Assemblée, cette dernière ayant approuvé les modifications proposées des statuts de la Société.

A la suite de la décision du Conseil d'Administration lors de sa séance du 8 mars 2018 de dissocier les fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général, Monsieur Conrad Keijzer assume, à compter de ce jour, la Direction Générale du Groupe et Monsieur Gilles Michel la Présidence du Conseil d'Administration.

Les résultats des votes des résolutions ainsi que la présentation faite en Assemblée Générale sont disponibles sur le site Internet de la Société : www.imerys.com. Les éléments de rémunération des dirigeants mandataires sociaux font également l'objet, en application du Code de Gouvernement d'Entreprise AFEP-MEDEF, d'une publication sur le site Internet de la Société.

Agenda financier 2018

27 juillet (après Bourse) Résultats du 1er semestre 2018 30 octobre (après Bourse) Résultats du 3ème trimestre 2018

Ces dates sont données à titre d'information et sont susceptibles d'être mises à jour sur le site Internet du Groupe à l'adresse www.imerys.com, sous la rubrique Investisseurs & Analystes / Agenda financier.

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, avec un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros et plus de 18 000 salariés en 2017, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, comme par exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer à l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement.

Des informations plus complètes sur Imerys peuvent être obtenues sur son site Internet (www.imerys.com), rubrique Information Réglementée, notamment dans son Document de Référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 20 mars 2018 sous le numéro D.18-0150 (également disponible sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers,www.amf-france.org). Imerys attire l'attention des investisseurs sur le chapitre 4 "Facteurs de risques et Contrôle Interne" du Document de Référence.