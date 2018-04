Imerys : Décryptage AOF du palmarès du SBF 120 à la mi-séance - Mercredi 18 avril 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+4,80% à 79,75 euros)Imerys a annoncé hier soir avoir engagé une réflexion stratégique sur l'avenir de sa division Toiture. Cette division a réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros en 2017. Le groupe de spécialités minérales pour l'industrie explique "revoir régulièrement ses options d'allocation de ressources au sein de son portefeuille d'activités, de manière à assurer l'optimisation de son profil de métiers et de croissance". Selon les informations de Reuters, la vente du pôle toiture serait bel et bien lancée et pourrait valoriser l'actif aux environs du milliard d'euros. Les fonds Cinven, Lone Star et Carlyle seraient sur les rangs et leurs propositions définitives seraient attendues dans près de trois semaines, ajoute l'agence de presse.