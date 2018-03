Imerys change de directeur général

Paris (awp/afp) - Le groupe français de minéraux industriels Imerys a annoncé jeudi la nomination du néerlandais Conrad Keijzer comme directeur général, tandis que son actuel PDG Gilles Michel conservera uniquement la fonction de président du conseil d'administration.

Cette évolution dans la gouvernance de l'entreprise, qui prendra effet à partir du 4 mai, fait suite à la volonté de Gilles Michel "de pouvoir disposer, pour des raisons personnelles, de plus de temps pour son entourage familial proche", a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Choisi au terme d'un processus rigoureux et professionnel de sélection et d'évaluation de candidats externes et internes, Conrad Keijzer, âgé de 49 ans et de nationalité néerlandaise, apportera à Imerys une expérience opérationnelle et internationale de tout premier ordre", assure le groupe.

Conrad Keijzer a effectué une partie de sa carrière au sein du groupe chimique néerlando-suédois Akzo Nobel, dont il a dirigé jusqu'en 2017 la division "Performance Coatings" (revêtements industriels).

M. Keijzer est nommé dans l'immédiat directeur général délégué avant sa prise de fonction en mai, et se consacrera notamment à l'accélération de la croissance d'Imerys, a précisé le groupe.

Imerys a affiché pour son exercice 2017 un bénéfice net en hausse de près de 26%, à 368,2 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en progression de 10,4%, et de 3,3% à périmètre et changes constants.

