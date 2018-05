COMMUNIQUE DE PRESSE

PARIS, 17 MAI 2018

Imerys entre en négociations exclusives pour la cession de sa division Toiture

Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, annonce aujourd'hui l'entrée en négociations exclusives avec une entité affiliée à Lone Star Funds, société internationale de capital investissement, dans le cadre de la cession de sa division Imerys Toiture, pour une valeur d'entreprise de 1,0 milliard d'euros. Celle-ci correspond à un multiple de valorisation de 9 fois l'EBITDA 2017. L'offre de Lone Star est ferme et intégralement financée.

Imerys Toiture, qui sert principalement le marché de la construction en France, a réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros en 2017 avec environ 1 000 employés et 14 usines situées en France.

Ces négociations exclusives font suite à la revue stratégique menée par le Conseil d'Administration sur les perspectives d'avenir de la division Toiture d'Imerys dans le cadre de l'optimisation du portefeuille d'activités et du profil de croissance du Groupe. Cette cession renforcerait la structure bilancielle du Groupe pour accompagner sa stratégie de développement dans les matériaux de performance et les additifs fonctionnels.

Cette opération devrait être clôturée d'ici le quatrième trimestre de 2018, sous réserve de la consultation des organes représentatifs du personnel et de l'approbation des autorités réglementaires compétentes.

A propos d'Imerys

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, avec un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros et 18,000 salariés en 2017, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, comme par exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer à l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement.

A propos de Lone Star

Lone Star est une société de capital investissement de premier plan qui investit à l'échelle mondiale dans l'immobilier, les actions, le crédit et d'autres actifs. Depuis la création de son premier fonds en 1995, Lone Star a organisé dix-sept fonds de capital investissement avec des engagements en capital totalisant plus de 70 milliards de dollars.

Relations Investissement/Analyste: Vincent Gouley - + 33 (0)1 4955 6469 finance@imerys.com Contacts Presse: Vincent Gouley - + 33 (0)1 4955 6469 Philémon Tassel - + 33 (0)6 3010 9611

